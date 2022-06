Calcio, Capello: “Gli stadi un handicap spaventoso per il nostro calcio” (Di domenica 26 giugno 2022) In un’intervista rilasciata oggi a “Il Messaggero”, Fabio Capello si è soffermato su uno dei temi più d’attualità del calcio italiano, ossia la situazione degli stadi: “Negli stadi abbiamo un handicap spaventoso del quale non riusciamo a liberarci. La burocrazia ci lega in tutti i modi: Roma, Milano, Firenze, il problema è generale, riguarda il sistema paese. Qualsiasi tentativo di migliorare e innovare si rivela impossibile. Ai tempi del settore giovanile del Milan mi scontrai con Comune, Provincia, Regioni e comitati di quartiere. Un muro invalicabile. La questione degli stadi è prioritaria: la ripresa economica del calcio dipende dagli impianti”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) In un’intervista rilasciata oggi a “Il Messaggero”, Fabiosi è soffermato su uno dei temi più d’attualità delitaliano, ossia la situazione degli: “Negliabbiamo undel quale non riusciamo a liberarci. La burocrazia ci lega in tutti i modi: Roma, Milano, Firenze, il problema è generale, riguarda il sistema paese. Qualsiasi tentativo di migliorare e innovare si rivela impossibile. Ai tempi del settore giovanile del Milan mi scontrai con Comune, Provincia, Regioni e comitati di quartiere. Un muro invalicabile. La questione degliè prioritaria: la ripresa economica deldipende dagli impianti”. SportFace.

