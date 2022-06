Bertolino: “Interisti tristi per Scudetto di Conte e Marotta. Io godo, glieli abbiamo soffiati alla Juventus” (Di domenica 26 giugno 2022) Il comico Enrico Bertolino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante una recente intervista per Il Foglio. Bertolino - chiaramente tifoso dell'Inter - ha parlato della anti... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 26 giugno 2022) Il comico Enricoha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante una recente intervista per Il Foglio.- chiaramente tifoso dell'Inter - ha parlato della anti...

Pubblicità

zazoomblog : Bertolino: “Interisti tristi per Scudetto di Conte e Marotta. Godo glieli abbiamo soffiati alla Juventus” -… - zazoomblog : Bertolino: “Interisti anti Juve tristi per Scudetto di Conte. Io godo. Iuliano scappa se gli chiedo del rigore su R… - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Bertolino: “#Interisti anti #Juve tristi per #Scudetto di #Conte. Io godo. #Iuliano scappa se gli chiedo del rigore su… - Pall_Gonfiato : #Bertolino: “#Interisti anti #Juve tristi per #Scudetto di #Conte. Io godo. #Iuliano scappa se gli chiedo del rigor… -