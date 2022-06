(Di domenica 26 giugno 2022) Roma –. L’astensionismo regna sovrano anche nel secondo turno delle amministrative. Sul litorale laziale, la maglia nera spetta ancora una volta ad. Alle 23, ildefinitivoè pari al 29,26% (al primo turno asi contava il 40,94%). Il, anche nella cittadina etrusca, è in calo. Alle 23 ha votato il 41,42% degli aventi diritto al voto. Al primo turno, a, l’affluenza era al 51,09%. Al’affluenza si ferma al 44,27% contro il 59,51% del primo turno. A livello nazionale, quando sono arrivati i dati relativi a più della metà dei seggi, l’affluenza parziale per le elezioni amministrative in 59 comuni al ...

Giorgiolaporta : Vabbè che son chiamati a votare solo 2 milioni al #ballottaggio, però qualche inchiesta su #Salvini a urne aperte o… - TgLa7 : ??#Ballottaggio, secondo il @Viminale l' #affluenza alle urne alle 19.00 è stata del 29,55%?? - News_24it : Gli elettori che a Sabaudia si sono recati al voto per il ballottaggio non sfondano il muro del 50%.44,27% il conte… - ilfaroonline : Ballottaggio, urne chiuse. Il dato finale sull’affluenza a Cerveteri, Ardea e Sabaudia - Giacinto_Bruno : A Cuneo il vero vincitore del ballottaggio stato è l’astensionismo: alle urne solo il 36,72% -

... quando negli stessi comuni, alla medesima ora, aveva votato il 38,46% (lechiudono alle 23, ... Spoglio in diretta - Damiano Tommasi (centrosinistra) è avanti nel voto dela Verona con ...chiuse e spoglio in corso ad Alessandria, dove i cittadini hanno votato oggi per ilfra i due candidati sindaco Giorgio Angelo Abonante e Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Il primo ...guarderemo anche in questo caso il risultato delle urne per decidere la squadra di governo cittadino“. Rapetti ha ottenuto oltre il 60% delle preferenze in questo secondo turno di ballottaggio ...Alle 23 si sono chiusi i seggi anche a Cesano Maderno dove domenica 26 giugno i cittadini si sono presentati alle urne per il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. La scelta era tra Gianpiero ...