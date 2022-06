Ballottaggi 26 giugno, al voto per secondo turno amministrative 2022 (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Seggi aperti oggi 26 giugno dalle ore 7 alle 23 per i Ballottaggi delle comunali 2022. Questa tornata delle elezioni amministrative riguarderà 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Il primo turno ha visto la vittoria del centrodestra a Genova, L’Aquila e Palermo mentre il centrosinistra si è aggiudicato Taranto, Padova e Lodi. Ora riflettori accesi sul secondo turno, in particolare a Verona e Parma. Verona vede sfidarsi al Ballottaggio l’ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, e il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Seggi aperti oggi 26dalle ore 7 alle 23 per idelle comunali. Questa tornata delle elezioniriguarderà 65 comuni, 59 nelle regioni a statuto ordinario e 6 nelle regioni a statuto speciale. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di. Il primoha visto la vittoria del centrodestra a Genova, L’Aquila e Palermo mentre il centrosinistra si è aggiudicato Taranto, Padova e Lodi. Ora riflettori accesi sul, in particolare a Verona e Parma. Verona vede sfidarsi alo l’ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, e il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste ...

