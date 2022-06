Avellino | tra innesti e partenze | il punto sulle trattative

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Calma apparente in casa. Continua il lavoro del direttore sportivo, Enzo De Vito in sinergia con la famiglia D’Agostino per la costruzione della rosa per la prossima stagione. Dopo aver chiuso per Daniele Franco, Giuseppe Guadagni, Marco Garetto e Manuel Ricciardi in arrivo ci sono altri elementi. Dal prossimo 1 luglio si legherà al club irpino anche Raffaele Russo jolly offensivo classe ’99 lo scorso anno all’ACR Messina e dapprima al Napoli Primavera. Elemento che darà la giusta imprevedibilità al 3-4-3 che il tecnico Roberto Taurino vorrà adottare. Nel comparto under in arrivo anche Lorenzo Moretti difensore dell’Inter e l’esterno mancino Simone Giordano della Sampdoria. Capitolo portieri. Accantonata la pista per Andrea Fulignati, prossimo al matrimonio con il Catanzaro, l’ha ...