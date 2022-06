Alice Campello e Alvaro Morata | il tenero annuncio che commuove i fan

(Di domenica 26 giugno 2022)e l’attaccante della Juventusaspettano il quarto figlio. Lo ha annunciato la stessa coppia su Instagram: “Baby 4 is coming”., 30 anni a ottobre, è stato fino a giugno in forza alla Juve ed è titolare della Nazionale spagnola. E’ sposato con l’influencer e fashion blogger di Mestre, 27 anni. Il matrimonio è stato celebrato a Venezia il 17 giugno del 2017. La super coppia ha deciso di ufficializzare la notizia del nuovo bambino in arrivo con una bellissima foto di famiglia nella loro villa al mare dove stanno trascorrendo un periodo di vacanza. Conanche i tre attuali figli della coppia. A breve, ecco in arrivo il quarto piccolino. Sarà maschio o femmina? In attesa, i ...

... fidanzate e bambini, che diventeranno presto quattro in casa Morata come annunciato sui social dall'attaccante spagnolo e dalla sua dolce metàLUKAKU È GIA' IN ITALIA: VACANZE IN ...Ascolta questo articolo La coppia composta dalla mestrina A licee dall'attaccante spagnolo Alvaro Morata è in dolce attesa del quarto figlio . I due hanno ... Da pocoe Alvaro hanno ... Alice Campello e Alvaro Morata festeggiano 5 anni di matrimonio, la sfilata con i figli e il party Quarto figlio in arrivo per la coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo i gemelli Leonardo e Alessandro, che hanno quasi quattro anni, ed Edoardo di due anni, l’influencer ha annunciato ...Sono in attesa del quarto figlio la bella influencer Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata. La coppia, dopo tre maschietti, spera che stavolta sia una femminuccia.