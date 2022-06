Acqua, la situazione preoccupa: in molte regioni manca, perché? (Di domenica 26 giugno 2022) Un duro problema si è abbattuto su molte regioni italiane. Stiamo parlando della mancanza di Acqua. Ma da cosa deriva questo problema? Si sta facendo sempre più preoccupante la situazione dell’Acqua in Italia. In molte zone del nostro paese, infatti, si segnala un’emergenza idrica che non può più passare sottotraccia. Un momento che ha portato più volte le regioni a chiedere al governo di proclamare lo Stato d’emergenza. Insomma, tale argomento è caldo e sta portando a delle riflessioni molto importanti. Adobe StockIl problema della siccità è arrivato a toccare anche l’Italia. Per il momento, la pianura padana e l’Appennino centrale sono in evidente sofferenza. Tra le regioni che più stanno soffrendo ... Leggi su chenews (Di domenica 26 giugno 2022) Un duro problema si è abbattuto suitaliane. Stiamo parlando dellanza di. Ma da cosa deriva questo problema? Si sta facendo sempre piùnte ladell’in Italia. Inzone del nostro paese, infatti, si segnala un’emergenza idrica che non può più passare sottotraccia. Un momento che ha portato più volte lea chiedere al governo di proclamare lo Stato d’emergenza. Insomma, tale argomento è caldo e sta portando a delle riflessioni molto importanti. Adobe StockIl problema della siccità è arrivato a toccare anche l’Italia. Per il momento, la pianura padana e l’Appennino centrale sono in evidente sofferenza. Tra leche più stanno soffrendo ...

