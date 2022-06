Vaiolo Scimmie, Oms: non è emergenza sanitaria (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità il Vaiolo delle Scimmie non può essere ancora considerato una emergenza sanitaria. Lo ha stabilito il Comitato d’emergenza dell’organizzazione che ha tuttavia sottolineato come “il controllo dell’ulteriore diffusione” di questa epidemia “richiede intensi sforzi di risposta”, suggerendo “un attento monitoraggio e un riesame fra alcune settimane, quando saranno disponibili ulteriori informazioni, per determinare se si sono verificati cambiamenti significativi che potrebbero giustificare una riconsiderazione” di questo parere. Il Comitato ha riconosciuto che “il Vaiolo delle Scimmie è endemico in alcune parti dell’Africa e che la risposta a questo focolaio deve fungere da catalizzatore per aumentare gli sforzi per ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità ildellenon può essere ancora considerato una. Lo ha stabilito il Comitato d’dell’organizzazione che ha tuttavia sottolineato come “il controllo dell’ulteriore diffusione” di questa epidemia “richiede intensi sforzi di risposta”, suggerendo “un attento monitoraggio e un riesame fra alcune settimane, quando saranno disponibili ulteriori informazioni, per determinare se si sono verificati cambiamenti significativi che potrebbero giustificare una riconsiderazione” di questo parere. Il Comitato ha riconosciuto che “ildelleè endemico in alcune parti dell’Africa e che la risposta a questo focolaio deve fungere da catalizzatore per aumentare gli sforzi per ...

gpalma20 : RT @RaiNews: “Il comitato di emergenza - ha aggiunto Ghebreyesus - ha condiviso le sue serie preoccupazioni sulla portata e la velocità del… - GerardoDAmico : Più di 3000 casi e 1 morto per il cosiddetto vaiolo delle scimmie. Una malattia che di solito guarisce senza farmac… - misiagentiles : RT @RaiNews: “Il comitato di emergenza - ha aggiunto Ghebreyesus - ha condiviso le sue serie preoccupazioni sulla portata e la velocità del… - Ao_estica_zz : RT @seguimi2022: MA COME NON AVEVANO APPENA ANNUNCIATO UNA IMMINENTISSIMA EMERGENZA SANITARIA DA VAIOLO?????? ERANO GIÀ SICURI DI RICHIUDERE… - youfullwellness : #yourfullwellness Oms: 'Il vaiolo delle scimmie non è per ora un'emergenza sanitaria' -