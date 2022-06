Uomini e Donne, Soraia parla della presunta crisi con Luca Salatino (Di sabato 25 giugno 2022) Negli scorsi giorni, come capita spesso quando una coppia di Uomini e Donne non si vede per parecchio tempo (in questo caso due settimane), sono cominciate a circolare delle voci a proposito di una presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, che si sono conosciuti e scelti nel talk show di Maria De Filippi appena un mese. Ma a rassicurare i fan sulla tenuta della loro giovane relazione ci ha pensato l’ex corteggiatrice, che fino a qualche ora fa era proprio sul treno diretto a Roma (lei abita a Como) per andare dal suo Luca. “Penso che la gente parla, parla e lasciamola parlare” sono state le parole di Soraia sul suo profilo Instagram. “Forse se si ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 giugno 2022) Negli scorsi giorni, come capita spesso quando una coppia dinon si vede per parecchio tempo (in questo caso due settimane), sono cominciate a circolare delle voci a proposito di unatraAllam Ceruti, che si sono conosciuti e scelti nel talk show di Maria De Filippi appena un mese. Ma a rassicurare i fan sulla tenutaloro giovane relazione ci ha pensato l’ex corteggiatrice, che fino a qualche ora fa era proprio sul treno diretto a Roma (lei abita a Como) per andare dal suo. “Penso che la gentee lasciamolare” sono state le parole disul suo profilo Instagram. “Forse se si ...

