Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Riprenderemo tutte le nostre città”

(Di sabato 25 giugno 2022) “Riavremole:Severodonetsk, Donetsk, Luhansk. Le riavremo”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyrnel suo intervento video serale, in cui ha ammesso la difficoltà della gestione della guerra con la Russia. “Questa fase della guerra è spiritualmente difficile, emotivamente difficile: non abbiamo la sensazione che durerà a lungo”, ha affermato, spiegando che non è possibile sapere “quanti altri colpi, perdite e sforzi saranno necessari prima di vedere la vittoria all’orizzonte”.ha rinnovato la richiesta di armamenti, sottolineando che “i moderni sistemi di difesa aerea di cui dispongono i nostri partner non dovrebbero essere nei campi di addestramento o in deposito, ma in, dove sono necessari ora, ne abbiamo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 56.386 i nuovi casi e 40 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - DavideDa3 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 56.386 i nuovi casi e 40 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il… -

Il Sole 24 ORE

È in arrivo un nuovo decreto interministeriale per l'invio di all'. Dopo due mesi di polemiche e il 'vaglio parlamentare' superato dal premier all'inizio della scorsa settimana, fonti governative ...Vladimir vuole ampliare il teatro di , intensificando la pressione sull'Ucraina anche a Nord e a Ovest. E lavora per convincere la Bielorussia a mettere in campo il suo esercito al fianco di quello di ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 56.386 nuovi casi e 40 morti Elezioni Midterm. Le donne, che costituiscono il 52% dell’elettorato americano, tendono a votare largamente per i democratici. Se questa spinta a difendere la loro libertà di scelta si tradurrà in ...Parte la raccolta firme per il referendum cittadino “Riapriamo Tarquinia” , i consiglieri comunali d’opposizione Arianna ...