Truffa dello specchietto a Torvaianica | nei guai un giovane siciliano

(Di sabato 25 giugno 2022) Pomezia – I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato un 32enne originario della provincia di Siracusa per il reato di tentata. Una 34enne di Pomezia ha infatti denunciato ai Carabinieri che mentre stava guidando la sua autovettura nel centro diha sentito un forte rumore, come se avesse urtato qualcosa e, subito dopo, è stata avvicinata da uno sconosciuto che le contestava di aver urtato e danneggiato la sua auto. La donna, certa di non essere coinvolta nel sinistro e fiutata la possibile “”, si è immediatamente allontanata recandosi dai Carabinieri i quali, grazie alla sua descrizione, sono riusciti a individuare l’autore del fatto, già resosi responsabile in passato di episodi simili. La signora ha riconosciuto con certezza ...

