Se i campioni impongono le scelte ai club 

Pubblicità

TUTTOBICIWEB.it

... solo per ritrovarsi tristemente alla ricerca di un datore di lavoro perché il mercato non sostiene più certe cifre tranne che pereccezionali. Da noi la penuria di richieste non colpisce ...in carica iniziano al meglio il proprio cammino nei Mondiali di pallanuoto 2022. In quel di Sopron (Ungheria) nessun patema, come previsto, per il Settebello: gli azzurri si... ESTATE, TORNA LA NOIA DEL CAMPIONE Nel mercato di quest’anno si impone una casistica, anni fa, ignota: giocatori (anche top) con contratto scaduto e un’evidente difficoltà a trovare squadra. Sarà colpa, in qualche caso, delle richieste ...22 giugno - h20: Calcetto Over 50 Girone A: CT Eur – Sporting Eur 1-1. Piroli (CTE); Paniccia (SPO). I campioni in carica di Categoria del CT Eur impattano in rimonta contro un coriaceo Sporting Eur.