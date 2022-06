Sampdoria | Quagliarella rinnova un anno

Pubblicità

calciomercato_m : MERCATO - Sampdoria, Quagliarella rinnova: prossima settimana l'annuncio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Sampdoria, Quagliarella rinnova: prossima settimana l'annuncio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Sampdoria, Quagliarella rinnova: prossima settimana l'annuncio - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Sampdoria, Quagliarella rinnova: prossima settimana l'annuncio - apetrazzuolo : MERCATO - Sampdoria, Quagliarella rinnova: prossima settimana l'annuncio -

Fabiocontinua la sua avventura alla. Infatti da fonti vicine al club si viene a sapere che all'inizio della prossima settimana ci sarà l'annuncio ufficiale del rinnovo per l'......vorrebbe affidarsi il tecnico della: il 4 - 1 - 4 - 1. Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbero tanti quindi gli attaccanti da sfoltire, al netto anche del rinnovo di Fabio...Fabio Quagliarella vestirà la maglia della Sampdoria per un'altra stagione. Ad apprenderlo è l'ANSA, che sottolinea come la prossima settimana verrà ufficializzato il rinnovo di contratto dell'attacca ...Fabio Quagliarella continua la sua avventura alla Sampdoria. Infatti da fonti vicine al club si viene a sapere che all'inizio della prossima settimana ci sarà l'annuncio ufficiale del rinnovo per l'at ...