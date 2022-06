Pubblicità

motorboxcom : #WRC Sabato nero per #Hyundai che dopo Tanak perde anche Neuville nel #SafariRallyKenya. Poker momentaneo per… - OA_Sport : #Rally Kenya 2022, Kalle #Rovanperä domina la scena e allunga in classifica generale su Elfyn #Evans - GabrieleCogni : La PS12 del Safari Rally Kenya LIVE su Sky Sport Action alle 14.00. Vi aspettiamo! - Luca_Zunino : Safari Rally Kenya: Rovanpera prosegue indisturbato, mentre Tanak vede sfumare il podio e ci sono ancora problemi p… - MonteSan89 : RT @Italiaracing: E' lotta in casa Toyota per la vittoria del #SafariRallyKenya. Il leader del #WRC Kalle Rovanpera precede Elfyn Evans. Ne… -

ROVANPERA AUTORITARIO Il Safaricontinua a regalare imprevisti e sorprese negative ai protagonisti del WRC, ma tutto ciò sembra non riguardare Kalle Rovanpera che sta mantenendo agevolmente la sua prima posizione . Il ...... già vincitore della gara inlo scorso anno, e poi a Kalle Rovanpera . Dettaglio questo non ... Safari2022, la PS5 Ogier inizia a riprendersi il comando dalla PS5 che ripete la Loldia da 19,...The three-time APRC champion Gaurav Gill was forced to retire from the Safari Rally Kenya on Friday due to engine problems. Seven times INRC title holder and the Arjuna awardee fell victim to the ...Deputy President William Ruto has arrived at the historic Tononoka grounds in Mombasa where he is expected to lead the Kenya Kwanza brigade for a political rally dubbed 'Ukombozi Rally'. Ruto was ...