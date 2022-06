Pro life. La difesa della vita non coincide con la rimozione dei diritti (Di sabato 25 giugno 2022) Al direttore - Draghi: dipendenza da gas russo crollata dal 40 per cento al 25 per cento. Salvini: abbiamo fatto di meglio, noi ora al 15 per cento.Giuseppe De Filippi Al direttore - Caro Cerasa, come giudica la sentenza con cui la Corte suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello federale ribaltando la storica sentenza Roe vs Wade? Non vede anche lei un’incredibile sconfitta dei diritti?Luca Martoni Una sentenza che permette ai singoli stati di applicare le proprie leggi in materia di interruzioni di gravidanza non è una sentenza che cancella un diritto e fa bene oggi in prima pagina a ricordarlo Maurizio Crippa. Allo stesso tempo però resto convinto che le vere battaglie pro life oggi più che dalla rimodulazione dei diritti, come abbiamo già scritto, dovrebbero partire dalla capacità di promuovere ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 giugno 2022) Al direttore - Draghi: dipendenza da gas russo crollata dal 40 per cento al 25 per cento. Salvini: abbiamo fatto di meglio, noi ora al 15 per cento.Giuseppe De Filippi Al direttore - Caro Cerasa, come giudica la sentenza con cui la Corte suprema degli Stati Uniti ha eliminato il diritto all’aborto a livello federale ribaltando la storica sentenza Roe vs Wade? Non vede anche lei un’incredibile sconfitta dei?Luca Martoni Una sentenza che permette ai singoli stati di applicare le proprie leggi in materia di interruzioni di gravidanza non è una sentenza che cancella un diritto e fa bene oggi in prima pagina a ricordarlo Maurizio Crippa. Allo stesso tempo però resto convinto che le vere battaglie prooggi più che dalla rimodulazione dei, come abbiamo già scritto, dovrebbero partire dalla capacità di promuovere ...

