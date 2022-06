Operazione ‘Centro’, Mastella flirta con Di Maio: “Io e te da soli valiamo il 5%” (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io e Di Maio insieme valiamo il 5%. Anche da soli“. Così Clemente Mastella al Corriere della Sera, intervistato da Tommaso Labate. L’occasione per fare il punto sull’Operazione “centro”. “Lo spazio c’è davvero. Uno spazio che può arrivare anche al 10 per cento”. “L’Operazione che ho in mente – spiega il sindaco di Benevento – è molto più ampia“. Nomi non ne fa ma conferma di aver telefonato a “due dei tre” tra Di Maio, Sala e Renzi. Per fare cosa? “Ci sono due opzioni possibili, per quanto mi riguarda. O si creano le condizioni per allearci con Letta e andare col centrosinistra. Oppure, Operazione più rischiosa ma anche più coraggiosa, andiamo da soli. Si faccia questo conto: il Senato, a differenza ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io e Diinsiemeil 5%. Anche da“. Così Clementeal Corriere della Sera, intervistato da Tommaso Labate. L’occasione per fare il punto sull’“centro”. “Lo spazio c’è davvero. Uno spazio che può arrivare anche al 10 per cento”. “L’che ho in mente – spiega il sindaco di Benevento – è molto più ampia“. Nomi non ne fa ma conferma di aver telefonato a “due dei tre” tra Di, Sala e Renzi. Per fare cosa? “Ci sono due opzioni possibili, per quanto mi riguarda. O si creano le condizioni per allearci con Letta e andare col centrosinistra. Oppure,più rischiosa ma anche più coraggiosa, andiamo da. Si faccia questo conto: il Senato, a differenza ...

Pubblicità

ZoidbergDottor : RT @anteprima24: ** Operazione 'Centro', #Mastella flirta con Di Maio: 'Io e te da soli valiamo il 5%' ** - anteprima24 : ** Operazione 'Centro', #Mastella flirta con Di Maio: 'Io e te da soli valiamo il 5%' ** - Marcell78225090 : RT @gbarbacetto: La scissione: un’operazione di palazzo che non riguarda i cittadini. Ma anche l’occasione per i Cinquestelle per tentare d… - ServiziAlLavoro : Operazione antibracconaggio sullo Stretto, falco preso a fucilate - MessinaToday Il falco è stato ritrovato dai Car… - tobefreeforever : RT @gbarbacetto: La scissione: un’operazione di palazzo che non riguarda i cittadini. Ma anche l’occasione per i Cinquestelle per tentare d… -

Salario minimo, Sbarra: "E' la risposta sbagliata al lavoro povero" "Dobbiamo rilanciare il confronto con il governo mettendo al centro il tema di una nuova politica ... E bisogna fare una grande operazione di riduzione della tassazione fiscale sui redditi da lavoro ... ''Scandaloso che i due terroristi siano già liberi e uno solo ai domiciliari. Si evidenzia una carenza del sistema giudiziario'' ...Alessia Ambrosi nel complimentarsi con le forze dell'ordine per ''l 'encomiabile operazione dei ... Ambrosi si chiede come possa succedere che due persone al centro di un'indagine tanto important e che ... "Dobbiamo rilanciare il confronto con il governo mettendo alil tema di una nuova politica ... E bisogna fare una grandedi riduzione della tassazione fiscale sui redditi da lavoro ......Alessia Ambrosi nel complimentarsi con le forze dell'ordine per ''l 'encomiabiledei ... Ambrosi si chiede come possa succedere che due persone aldi un'indagine tanto important e che ...