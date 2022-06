Napoli, Gazzetta: “Osimhen pronto ad essere il traino della squadra azzurra” (Di sabato 25 giugno 2022) Napoli, Gazzetta- Come scrive la Gazzetta il Napoli è pronta nel tenersi davvero stretto Victor Osimhen per la prossima stagione dove dovrà dimostrare tanto. Ad oggi la squadra azzurra tra tante incertezze possiede una grande sicurezza, quella della grande permanenza di Osimhen che ad oggi può davvero fare il grande passo con Spalletti dopo una annata positiva, ma non così tanto ad oggi. La prossima stagione dovrà essere quella della verità per il ragazzo che nel caricarsi la squadra sulle spalle dovrà avere davvero forza da vendere e reti da realizzare. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sul futuro di Victor Osimhen. ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 giugno 2022)- Come scrive lailè pronta nel tenersi davvero stretto Victorper la prossima stagione dove dovrà dimostrare tanto. Ad oggi latra tante incertezze possiede una grande sicurezza, quellagrande permanenza diche ad oggi può davvero fare il grande passo con Spalletti dopo una annata positiva, ma non così tanto ad oggi. La prossima stagione dovràquellaverità per il ragazzo che nel caricarsi lasulle spalle dovrà avere davvero forza da vendere e reti da realizzare. Sulle pagine de Ladello Sport si fa il punto sul futuro di Victor. ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Affare Osimhen: De Laurentiis indagato per falso in bilancio #napoli - serie_a24 : #Napoli, Gazzetta: “Osimhen pronto ad essere il traino della squadra azzurra” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Vice Osimhen, il Besiktas punta Petagna: il Napoli valuta Simeone e Broja come alternative - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Valencia spinge per Politano, il Napoli non lo cederà per meno di 20 milioni - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Spalletti può sorridere, Victor Osimhen non partirà e rimarrà con il Napoli -