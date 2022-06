MotoGP, Enea Bastianini: “Non è il mio momento fortunato… domani posso puntare alla top8” (Di sabato 25 giugno 2022) Enea Bastianini non può che mangiarsi le mani al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto”, oggi nulla è girato nella direzione del pilota del team Ducati Gresini. Dopo una caduta nella FP3 che lo aveva estromesso dalla top10, anche la Q1 ha regalato una notevole dose di sfortuna al romagnolo. Per quale motivo? Dopo una manciata di secondi dal via della prima manche delle qualifiche, la sua GP21 si è ammutolita ancor prima di imboccare curva 1. Per questo motivo il vincitore di 3 gare in questa annata, ha dovuto correre in fretta e furia al suo box, laddove però i suoi tecnici avevano allestito la seconda moto all’assetto da bagnato. Corsa contro il tempo, ma Enea ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022)non può che mangiarsi le mani al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, undicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Assen, la cosiddetta “Università della moto”, oggi nulla è girato nella direzione del pilota del team Ducati Gresini. Dopo una caduta nella FP3 che lo aveva estromesso dtop10, anche la Q1 ha regalato una notevole dose di sfortuna al romagnolo. Per quale motivo? Dopo una manciata di secondi dal via della prima manche delle qualifiche, la sua GP21 si è ammutolita ancor prima di imboccare curva 1. Per questo motivo il vincitore di 3 gare in questa annata, ha dovuto correre in fretta e furia al suo box, laddove però i suoi tecnici avevano allestito la seconda moto all’assetto da bagnato. Corsa contro il tempo, ma...

Pubblicità

gponedotcom : Enea ha avuto un problema tecnico ad inizio turno che lo ha costretto a tornare ai box di corsa per salire sulla se… - OA_Sport : #MotoGP, Enea #Bastianini: “Non è il mio momento fortunato… domani posso puntare alla top8” #DutchGP - corsedimoto : ENEA BASTIANINI - Sfortuna nera anche nelle qualifiche MotoGP ad Assen: la sua Ducati si spegne all'inizio della Q1… - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ? Problema per Bastianini a inizio qualifiche ?? Enea costretto a tornare di corsa ai box per cambiare moto ? ?? @MotoGP… - SkySportMotoGP : ? Problema per Bastianini a inizio qualifiche ?? Enea costretto a tornare di corsa ai box per cambiare moto ? ??… -