Moto3 | Sasaki conquista la pole ad Assen! Suzuki e Guevara in prima fila | Foggia 5°; più indietro gli altri azzurri

(Di sabato 25 giugno 2022) Ayumulaposition inper il Gran Premio d’Olanda 2022: in quel di Assen il pilota giapponese della Sterilgarda Husqvarna ha fatto registrare il miglior tempo del Q2 chiuso in 1:41.296. Completano lain griglia, in vista della gara di domani, Tatsuki(+0.066, caduto in occasione del suo ultimo tentativo) e Izan(+0.206). Dennisè in seconda, al quinto posto, preceduto da David Munoz, quarto, e seguito da Jaume Masia, sesto. Più, invece, gli: Stefano Nepa, che arrivava dal Q1 (insieme a Daniel Holgado, Adrian Fernandez e Xavier Artigas) partirà dalla quattordicesima posizione, ...