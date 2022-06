Milano, in hotel con 12 trolley di sigarette di contrabbando: arrestate 5 persone (Di sabato 25 giugno 2022) Ieri a Milano la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza cinque persone, di cui tre donne serbe e due uomini egiziani, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri in concorso . Nel ... Leggi su leggo (Di sabato 25 giugno 2022) Ieri ala Polizia di Stato ha arrestato in flagranza cinque, di cui tre donne serbe e due uomini egiziani, per il reato didi tabacchi lavorati esteri in concorso . Nel ...

Pubblicità

RobertoBurioni : Ieri, mezzanotte passata, di colpo e senza preavviso a Milano non ci sono più taxi. In via Manzoni due americani in… - SimoneTogna : In un noto hotel del centro di Milano ad un passo dalla sede nerazzurra ?? vediamo quando incontrerà l’#inter (o se… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #milano, in hotel con 12 trolley di sigarette di contrabbando: arrestate 5 persone - jobintourism : Hotel di brand internazionale a #Milano ricerca #Segretario/a #Ricevimento e Cassa turnante. - leggoit : #milano, in hotel con 12 trolley di sigarette di contrabbando: arrestate 5 persone -