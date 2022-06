Milan, avanti tutta su De Ketelaere: incontro in programma (Di sabato 25 giugno 2022) Milan, prosegue a fuoco lento la trattativa per De Ketelaere: i rossoneri hanno in programma un incontro con gli agenti Il Milan continua a monitorare Charles De Ketelaere. Come riferito dal collega Daniele Longo infatti, i rossoneri proseguono nella trattativa con il Brugge, dopo aver intascato il gradimento del ragazzo. La prossima settimana è inoltre previsto un nuovo contatto con gli agenti per cercare di ridurre le distanze che ci sono attualmente dal club belga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022), prosegue a fuoco lento la trattativa per De: i rossoneri hanno inuncon gli agenti Ilcontinua a monitorare Charles De. Come riferito dal collega Daniele Longo infatti, i rossoneri proseguono nella trattativa con il Brugge, dopo aver intascato il gradimento del ragazzo. La prossima settimana è inoltre previsto un nuovo contatto con gli agenti per cercare di ridurre le distanze che ci sono attualmente dal club belga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

