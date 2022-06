Marcelo cambia squadra ma non città | ecco la volontà del brasiliano

(Di sabato 25 giugno 2022), dopo l’addio al Real Madrid, potrebbere club ma noncosa aspetta il giocatore in futuro Dopo un’altra Champions in bacheca,ha salutato il Real Madrid, con il quale si è conclusa un’avventura di oltre un decennio. E ora, come riferito dal collega Matteo Moretto, il giocatore vorrebbe rimanere a Madrid. Il Getafe è un’opzione, mentre il terzino ha già rifiutato il Valladolid e le squadre turche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

john_milan28 : Finalmente un po' di belle notizie. L'aria cambia proprio! Magari arrivasse Marcelo a 0 ragazzi! Magari! Un po' di… -

Calcio News 24

Leggi anche › Alaska Airlinesle regole: via libera a divise genderless per hostess e ...Primavera - Estate 2023 è fatto di boxer intimi a vista ( MSGM ) canotte tie - dye (...Mendes ritrova Gabriele Gori, Pisa al gran completo. Ci sono tutte le premesse per ... Partita checopione al 2 . Calcio di punizione in favore del Pisa per un fallo di mano di Gori, ... Calciomercato Milan, dalla Spagna: offerta per Marcelo! La primera mujer de Tinelli se mostró muy comprometida con el momento de la ex pareja. Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés disolvieron esa pareja tan amorosa, ese binomio que se instaló en el inconsc ...La artista peruana iba a formar parte del concierto que ofrecerá HOY el cantante venezolano, pero debido a insultos y ataques hacia su persona, optó por ya no participar en el evento.