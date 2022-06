LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Aprilia davanti a tutti in FP3, tra poco i time-attack decisivi (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34 Arriva finalmente la risposta di Bagnaia nel time-attack! 3° tempo di Pecco a 276 millesimi dalla vetta, mentre Bastianini rischia seriamente di restare fuori dalla top10. 10.32 Che Aprilia! Entrambi i piloti si migliorano ulteriormente, ma Quartararo si inserisce in seconda piazza davanti a Vinales e a soli 41 millesimi dal leader Espargarò. 10.30 Aleix Espargarò vola con la soft nuova e porta la sua Aprilia davanti a tutti in 1’32?518! Nel frattempo cade Bastianini durante il suo secondo tentativo di time-attack. 10.28 Bastianini monta la soft nuova al posteriore e balza in quinta posizione a 350 millesimi dalla vetta. Attenzione ad Aleix Espargarò, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.34 Arriva finalmente la risposta di Bagnaia nel! 3° tempo di Pecco a 276 millesimi dalla vetta, mentre Bastianini rischia seriamente di restare fuori dalla top10. 10.32 Che! Entrambi i piloti si migliorano ulteriormente, ma Quartararo si inserisce in seconda piazzaa Vinales e a soli 41 millesimi dal leader Espargarò. 10.30 Aleix Espargarò vola con la soft nuova e porta la suain 1’32?518! Nel frattempo cade Bastianini durante il suo secondo tentativo di. 10.28 Bastianini monta la soft nuova al posteriore e balza in quinta posizione a 350 millesimi dalla vetta. Attenzione ad Aleix Espargarò, ...

