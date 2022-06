Jessica Selassiè | Dopo il danno, la beffa: “pugnalata” dalla madre (Di sabato 25 giugno 2022) Ennesimo affronto per Jessica Selassiè: spuntano nuove rivelazioni Dopo la recente notizia su Barù Gaetani. Jessica Selassiè (fonte youtube)La Princess Jessica Selassiè ha trionfato alla finale del “GF Vip”, consolidandosi come la vincitrice della sesta edizione del reality. La giovane concorrente è entrata in sordina con le sorelle, manifestando un carattere timido e conciliante. Ha tuttavia conquistato il cuore degli spettatori grazie alle sue sembianze da ‘ragazza della porta accanto‘. Il suo flirt con l’enologo e food influencer Barù Gaetani ha appassionato milioni di spettatori; alcuni di essi hanno fondato persino l’hastag dedicato “jerù“, fondendo i nomi dei due gieffini. L’interesse di Jessica non è stato ricambiato: Barù è stato recentemente ... Leggi su specialmag (Di sabato 25 giugno 2022) Ennesimo affronto per: spuntano nuove rivelazionila recente notizia su Barù Gaetani.(fonte youtube)La Princessha trionfato alla finale del “GF Vip”, consolidandosi come la vincitrice della sesta edizione del reality. La giovane concorrente è entrata in sordina con le sorelle, manifestando un carattere timido e conciliante. Ha tuttavia conquistato il cuore degli spettatori grazie alle sue sembianze da ‘ragazza della porta accanto‘. Il suo flirt con l’enologo e food influencer Barù Gaetani ha appassionato milioni di spettatori; alcuni di essi hanno fondato persino l’hastag dedicato “jerù“, fondendo i nomi dei due gieffini. L’interesse dinon è stato ricambiato: Barù è stato recentemente ...

Manuel Bortuzzo invitato al party di Lulù Selassiè Interviene Clarissa

La fine della relazione con Manuel Bortuzzo per Lulù Selassiè. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non ...