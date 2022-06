Jacobs è tornato: è campione italiano dei 100 in 10'12 senza brillare (Di sabato 25 giugno 2022) Quinto titolo italiano consecutivo per Marcell Jacobs, che vince a Rieti i 100 metri degli Assoluti battendo in 10"12 Chituru Ali (10"16), Filippo Tortu (10"24) e Lorenzo Patta (10"24) apparendo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 giugno 2022) Quinto titoloconsecutivo per Marcell, che vince a Rieti i 100 metri degli Assoluti battendo in 10"12 Chituru Ali (10"16), Filippo Tortu (10"24) e Lorenzo Patta (10"24) apparendo ...

Pubblicità

GdB_it : Marcell Jacobs è tornato: suo il campionato italiano - zazoomblog : Jacobs è tornato ma in batteria non brilla: alle 20.35 la finale - #Jacobs #tornato #batteria #brilla: - Piergiulio58 : Jacobs, test con lo “scudo aerodinamico” in vista dei Mondiali di atletica. Il campione olimpico dei 100 metri è to… - ValeRossignoli : RT @Coninews: Jacobs torna a volare con lo scudo. ?? Per finalizzare la preparazione in vista dei Mondiali di Eugene, il campione olimpico… - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Jacobs torna a volare con lo scudo. ?? Per finalizzare la preparazione in vista dei Mondiali di Eugene, il campione olimpico… -