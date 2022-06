Insigne sbarca a Toronto: “Felice di essere qui, mi ha convinto il progetto” (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ iniziata l’avventura in Major League Soccer di Lorenzo Insigne. L’ormai ex capitano del Napoli è atterrato ieri alla volta del Canada. Ad attenderlo il Toronto FC. Il club canadese e il classe 1991 hanno chiuso l’operazione lo scorso gennaio: Lorenzo Insigne ha firmato un contratto quadriennale. L’esterno offensivo, smaltiti i problemi accusati nel ritiro della Nazionale Italiana, potrebbe debuttare con il nuovo club il prossimo 9 luglio, nella sfida contro il San José. Il 27 giugno, invece, ci sarà la presentazione ufficiale. Tanti i tifosi che si sono radunati a Little Italy per salutarlo con striscioni, intonando anche “Un giorno all’improvviso” in suo onore. “Sono Felice di essere qui, grazie al presidente che mi ha dato questa opportunità – le sue prime parole – Per me ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ iniziata l’avventura in Major League Soccer di Lorenzo. L’ormai ex capitano del Napoli è atterrato ieri alla volta del Canada. Ad attenderlo ilFC. Il club canadese e il classe 1991 hanno chiuso l’operazione lo scorso gennaio: Lorenzoha firmato un contratto quadriennale. L’esterno offensivo, smaltiti i problemi accusati nel ritiro della Nazionale Italiana, potrebbe debuttare con il nuovo club il prossimo 9 luglio, nella sfida contro il San José. Il 27 giugno, invece, ci sarà la presentazione ufficiale. Tanti i tifosi che si sono radunati a Little Italy per salutarlo con striscioni, intonando anche “Un giorno all’improvviso” in suo onore. “Sonodiqui, grazie al presidente che mi ha dato questa opportunità – le sue prime parole – Per me ...

