Elena Lucrezia Corner, prima donna laureata precorritrice del femminismo (Di sabato 25 giugno 2022) Era il 1678 quando Elena Lucrezia Corner, figlia del nobiluomo Giovan Battista Corner della Repubblica di Venezia, divenne la prima donna della storia a laurearsi. La sua fu un'autentica impresa, in quanto conseguita in un periodo storico in cui la chiesa si opponeva duramente ai diritti delle donne. Questo avvenimento, all'epoca rivoluzionario, fu una delle prime avvisaglie storiche di quella che sarebbe centinaia di anni dopo diventata l'uguaglianza di genere Un'impresa unica, che ha fatto entrare Elena Lucrezia Corner nella storia Elena Lucrezia Corner, con il cognome spesso italianizzato in Cornero, si laureò in filosofia ma non poté mai insegnare per via del ...

