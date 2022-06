Einer von millionen | in libreria la storia di Ferdinando Gandini | l’italiano che attraversò sei fronti di guerra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 25 giugno 2022) Firenze, 25 giu – In questi giorni – grazie alla nuova edizione di Passaggio al Bosco, che segue e perfeziona quella di Mursia – torna inil celebre “von”. Si tratta, a tutti gli effetti, di uno dei racconti più incredibili e coinvolgenti dell’intera narrativa bellica sulla secondamondiale, il cui titolo – in realtà dedicato al soprannome di un commilitone tedesco di– ricalca alla perfezione la parabola del protagonista, assolutamente unica e avvincente.von, un’epopea incredibile Nel 1941, appena quindicenne, il giovanesi arruola come volontario nelle Camicie Nere, entrando nei leggendari “Battaglioni M” per dare il suo contributo alla Patria in ...