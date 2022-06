Durante: “Galoppo non è un fenomeno. Ho consigliato altri nomi a Giuntoli” (Di sabato 25 giugno 2022) Giuliano Galoppo del Banfield è finito nel mirino del Napoli sarebbe l’argentino il mister X che Giuntoli segue da tempo. Il Napoli pensa a Giuliano Galoppo, il papà del talento del Banfield spinge per la destinazione partenopea, visto anche il rapporto d’amicizia con Giuntoli. Il giocatore ai microfoni di TNT Sport ha aperto ad un suo passaggio in un top club: “Come giudico le voci che stanno arrivando in questi giorni dall’Italia? Il campionato italiano mi piace molto, così come mi piace molto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare tanto. Se ci saranno proposte, le valuterò tutte”. Sabatino Durante ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, ha parlato del possibile arrivo di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) Giulianodel Banfield è finito nel mirino del Napoli sarebbe l’argentino il mister X chesegue da tempo. Il Napoli pensa a Giuliano, il papà del talento del Banfield spinge per la destinazione partenopea, visto anche il rapporto d’amicizia con. Il giocatore ai microfoni di TNT Sport ha aperto ad un suo passaggio in un top club: “Come giudico le voci che stanno arrivando in questi giorni dall’Italia? Il campionato italiano mi piace molto, così come mi piace molto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare tanto. Se ci saranno proposte, le valuterò tutte”. Sabatinoai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, ha parlato del possibile arrivo di ...

