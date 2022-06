Covid-schizofrenia: panico per Omicron 5, ma poi dicono che non è grave (Di sabato 25 giugno 2022) Una volta la divulgazione costituiva uno dei fiori all’occhiello della Rai servizio pubblico. Il compito di rendere accessibili a un pubblico vasto nozioni tecniche e scientifiche ha reso famosi alcuni divulgatori del recente passato, alcuni ancora viventi, come Piero Angela, Folco Quilici, Ambrogio Fogar, Mino D’Amato e tanti altri. Ma con l’arrivo dell’ultimo coronavirus, responsabile del Covid-19, le cose sembrano cambiate drasticamente, in cui si assiste ad un totale ribaltamento dei nessi causali, con l’unico scopo di dimostrare che, malgrado i vaccini e le mutazioni sempre più benigne del virus, si può affermare tutto e il contrario di tutto senza pudore. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/Tg3-Covid-1.mp4 Ne ha offerto una evidente, quanto spiacevole dimostrazione il Tg3 delle 12 andato in onda il 24 giugno. In un breve ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 giugno 2022) Una volta la divulgazione costituiva uno dei fiori all’occhiello della Rai servizio pubblico. Il compito di rendere accessibili a un pubblico vasto nozioni tecniche e scientifiche ha reso famosi alcuni divulgatori del recente passato, alcuni ancora viventi, come Piero Angela, Folco Quilici, Ambrogio Fogar, Mino D’Amato e tanti altri. Ma con l’arrivo dell’ultimo coronavirus, responsabile del-19, le cose sembrano cambiate drasticamente, in cui si assiste ad un totale ribaltamento dei nessi causali, con l’unico scopo di dimostrare che, malgrado i vaccini e le mutazioni sempre più benigne del virus, si può affermare tutto e il contrario di tutto senza pudore. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/06/Tg3--1.mp4 Ne ha offerto una evidente, quanto spiacevole dimostrazione il Tg3 delle 12 andato in onda il 24 giugno. In un breve ...

