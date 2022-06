Calcio | Di Maria | ' la Juve è interessata a me e sto riflettendo | la Roma non mi interessa'

(Di sabato 25 giugno 2022), 25 giu. - (Adnkronos) - “Laè il club più grande d'Italia, una delle squadrete a me. Al momento stoma mi concentro sulle vacanze e la famiglia”. E' la reazione di Angel Di, obiettivo di mercato del club bianconero, intervistato da Espn nel programma 'Playroom', vestito con una maglia dei Detroit Pistons, quando gli è stata fatta vedere una maglia dellantus. Di fronte a quella dellail 'Fideo' ha detto: “No, questa non mi”. Il 34enne argentino ha anche parlato del Barcellona. ""È una delle migliori squadre al mondo. Ci ho sempre giocato contro nei momenti in cui era fortissima, è un club dove mi sarebbe piaciuto giocare".

... l'ho sempre affrontata da avversario", si limita a dire Di, che ribadisce la sua volontà di ... Voglio però prepararmi bene per il Mondiale e ilargentino in questo senso è limitante. Per ...Di, 34 anni, che nell'intervista indossa una canottiera dei Detroit Pistons della Nba, ha promesso di dare una risposta a breve, ma sembra fermo sulla richiesta di un contratto di un anno, ...'Dopo i Mondiali vorrei tornare al Rosario Central' ROMA (ITALPRESS) - 'La Juventus è il più grande club in Italia, una delle squadre che si ..."No, questa non mi interessa". È la reazione di Angel Di Maria alla vista della maglia della Roma, mostratagli dal presentatore del programma di Espn 'Playroom', che tira puoi fuori una casacca della ...