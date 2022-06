Aborto, la sentenza Usa fa cadere un tabù. Ora tutto l’Occidente dovrà interrogarsi sul diritto alla vita (Di sabato 25 giugno 2022) “La Costituzione non dà il diritto all’Aborto”. È quanto si legge nella tanto attesa sentenza con cui la Corte suprema degli Stati Uniti, superando la storica sentenza “Roe v. Wade”, che nel 1973 legalizzò l’Aborto, conferisce piena libertà ai singoli Stati di legiferare autonomamente in materia di Aborto. Ventisei sono gli Stati americani che aspettavano il via libera della Corte per agire di conseguenza, e di questi almeno tredici, in maggioranza del Sud e del Midwest, sono conservatori, pronti a dichiarare immediatamente illegale l’Aborto. Vacilla quello che fino a ieri era un vero e proprio totem del pensiero progressista: la libertà della donna di fare ciò che vuole del proprio corpo e della propria creatura. I giudici hanno dato ragione a Thomas Dobbs, il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) “La Costituzione non dà ilall’”. È quanto si legge nella tanto attesacon cui la Corte suprema degli Stati Uniti, superando la storica“Roe v. Wade”, che nel 1973 legalizzò l’, conferisce piena libertà ai singoli Stati di legiferare autonomamente in materia di. Ventisei sono gli Stati americani che aspettavano il via libera della Corte per agire di conseguenza, e di questi almeno tredici, in maggioranza del Sud e del Midwest, sono conservatori, pronti a dichiarare immediatamente illegale l’. Vacilla quello che fino a ieri era un vero e proprio totem del pensiero progressista: la libertà della donna di fare ciò che vuole del proprio corpo e della propria creatura. I giudici hanno dato ragione a Thomas Dobbs, il ...

