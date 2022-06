Pubblicità

DiMarzio : #Mkhitaryan, terminate le visite mediche con l'#Inter La giornata LIVE: - DiMarzio : #SerieA, @Inter | Iniziate le visite mediche di #Mkhitaryan - OfficialSSLazio : ?? Visite mediche in @ClinicaPaideia per Marcos Antonio e Danilo Cataldi! #CMonEagles ?? - infoitsport : Lukaku-Inter, visite mediche e firma la prossima settimana: i dettagli - _ElPrincipe22 : RT @internewsit: Lukaku-Inter, visite mediche e firma la prossima settimana: i dettagli - -

LA NAZIONE

... a partire dalla prossima settimana, inizierà ad entrare nel vivo la stagione del Genoa con l'arrivo a Pegli dei primi calciatori che dovranno sottoporsi ae test fisici. Per Abbonati ...Cup Tre giorni dedicati alla verifica delle competenze digitali dei cittadini e la fruibilità del sistema Cup 2.0 . Martedì 28 giugno , giovedì 7 luglio e venerdì 8 luglio alcuni operatori Cup saranno ... Visite mediche e prenotazioni on line, tre incontri informativi per i cittadini Il Lecce, in attesa di tornare sul rettangolo verde per le prime sgambate che precederanno la dura preparazione in Trentino, ha sostenuto i controlli di rito. Dopo il raduno in città avvenuto ieri è f ...Firenze, 24 giugno 2022 - Tre giorni dedicati alla verifica delle competenze digitali dei cittadini e la fruibilità del sistema Cup 2.0. Martedì 28 giugno, giovedì 7 luglio e venerdì 8 luglio alcuni o ...