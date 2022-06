Una Vita anticipazioni dal 27 giugno al 2 luglio 2022, Genoveva ai ferri corti con Aurelio? (Di venerdì 24 giugno 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 27 a sabato 2 luglio 2022 ritroviamo Genoveva intenta nel tentare di saperne di più su quello che sta combinando suo marito e sul conto di David, ma Aurelio entrerà a gamba tesa contro la sua curiosità. Intanto le condizioni di Felipe sembrano migliorare e Ignacio da delle direttive alla nuova infermiera. Ramon poi riceve una proposta inaspettata dal direttore del giornale. Seguite gli episodi della telenovela spagnola su Canale 5 alle ore 14:10 circa. Tutto sulle puntate di Una Vita dal 27 giugno al 2 luglio 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 27 giugno 2022 Ignacio non è convinto di Adoracion e questo dopo l’ennesimo errore ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 giugno 2022) Nelle puntate di Unain onda da lunedì 27 a sabato 2ritroviamointenta nel tentare di saperne di più su quello che sta combinando suo marito e sul conto di David, maentrerà a gamba tesa contro la sua curiosità. Intanto le condizioni di Felipe sembrano migliorare e Ignacio da delle direttive alla nuova infermiera. Ramon poi riceve una proposta inaspettata dal direttore del giornale. Seguite gli episodi della telenovela spagnola su Canale 5 alle ore 14:10 circa. Tutto sulle puntate di Unadal 27al 2Nella puntata di Unadi lunedì 27Ignacio non è convinto di Adoracion e questo dopo l’ennesimo errore ...

