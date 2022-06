Ucraina, Putin: “Su grano isteria immotivata” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Occidente sta gonfiando “artificialmente” l'”isteria” sull’export di grano dai porti ucraini sul Mar Nero e questo nonostante il raccolto nella Federazione russa “sarà buono: molto probabilmente saremo in grado di fornire 50 milioni di cereali ai mercati mondiali”. Lo ha detto Vladimir Putin, intervenendo in videoconferenza alla riunione dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). “L’ho affermato pubblicamente molte volte e voglio sottolineare ancora che la Russia non impedisce l’esportazione di grano ucraino dal territorio di questo Paese ed è pronta a garantire il libero passaggio delle navi con grano in acque internazionali, se, ovviamente, l’esercito ucraino libera i porti di imbarco”, ha spiegato Putin, citato dai media locali. Il presidente russo ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Occidente sta gonfiando “artificialmente” l'”” sull’export didai porti ucraini sul Mar Nero e questo nonostante il raccolto nella Federazione russa “sarà buono: molto probabilmente saremo in grado di fornire 50 milioni di cereali ai mercati mondiali”. Lo ha detto Vladimir, intervenendo in videoconferenza alla riunione dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). “L’ho affermato pubblicamente molte volte e voglio sottolineare ancora che la Russia non impedisce l’esportazione diucraino dal territorio di questo Paese ed è pronta a garantire il libero passaggio delle navi conin acque internazionali, se, ovviamente, l’esercito ucraino libera i porti di imbarco”, ha spiegato, citato dai media locali. Il presidente russo ha ...

Pubblicità

martaottaviani : Quattto mesi di una guerra inutile, anacronistica, disumana, dove si stanno commettendo le aberrazioni peggiori… - Avvenire_Nei : #Ucraina «Noi in ostaggio a #Mariupol. Putin ci ha tolto tutto, perciò lo denunciamo» - christianrocca : C’è l’abbiamo quasi fatta. #WelcomeEukraine ?@Linkiesta ne ha? scritto il 4 aprile e complimenti a ?@pinapic? la p… - EnricoNicoli : RT @elevisconti: Ci vuole veramente la faccia come il culo per dire che 'la NATO e la UE preparano la guerra alla Russia', peraltro dopo ch… - aleappo53 : RT @aleappo53: Gli agricoltori ucraini della regione di Kherson si lamentano del fatto che gli occupanti russi li costringano a buttare via… -