Ucraina e Moldavia: ufficiale la candidatura per entrare nell’UE (Di venerdì 24 giugno 2022) Mantenuta la promessa fatta al presidente Volodymyr Zelensky: l’Ucraina è ufficialmente candidata come nuovo stato membro dell’UE. A quattro mesi dall’aggressione russa, anche la Moldavia, nel costante rischio che la guerra superi il confine, potrà diventare membro dell’UE. Il presidente ucraino ha commentato in diretta video con i capi di stato europei “E’ un momento storico per l’Ucraina e l’UE. Sono grato a Charles Michel, a Ursula Von Der Leyen e a tutti i leader. Il futuro dell’Ucraina è dentro l’Unione.” E intanto viene riconfermato il sostegno umanitario e militare a Kiev. Ma non mancano le tensioni interne al Consiglio: “i tempi di ammissione saranno lunghi” avverte Von Der Leyen, bilanciando le tensioni balcaniche. Un momento storico per Kiev e Chi?in?u: Italia e Germania fanno pressing sull’accoglienza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 giugno 2022) Mantenuta la promessa fatta al presidente Volodymyr Zelensky: l’è ufficialmente candidata come nuovo stato membro dell’UE. A quattro mesi dall’aggressione russa, anche la, nel costante rischio che la guerra superi il confine, potrà diventare membro dell’UE. Il presidente ucraino ha commentato in diretta video con i capi di stato europei “E’ un momento storico per l’e l’UE. Sono grato a Charles Michel, a Ursula Von Der Leyen e a tutti i leader. Il futuro dell’è dentro l’Unione.” E intanto viene riconfermato il sostegno umanitario e militare a Kiev. Ma non mancano le tensioni interne al Consiglio: “i tempi di ammissione saranno lunghi” avverte Von Der Leyen, bilanciando le tensioni balcaniche. Un momento storico per Kiev e Chi?in?u: Italia e Germania fanno pressing sull’accoglienza ...

Pubblicità

TgLa7 : Parlamento Europeo approva con 529 a favore 45 contrari e 14 astenuti la relazione in cui si chiede di concedere im… - Piu_Europa : Dal Consiglio Ue via libera allo status di candidato per Ucraina e Moldavia. Una scelta politica forte. Messaggio… - Corriere : «Il Consiglio europeo ha approvato lo status di candidato all’Ue per Ucraina e Moldavia. Un momento storico». Lo an… - clamar65 : RT @ilbisa2: Ue apre le porte del manicomio a Ucraina, Moldavia e Georgia ?? - ferrarinic : Il riconoscimento della candidatura di Ucraina e Moldavia ad entrare nell'Unione Europea è un altro passo significa… -