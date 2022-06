“Te ne vai o no?”: la scissione nel M5S corre anche su whatsapp (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa scissione non è mai soltanto una questione politica. Poche ore e il tuo compagno di viaggio si trasforma in un nuovo avversario, spesso il ‘primo’ per una logica che somiglia più a quella di un derby di calcio che a una contrapposizione tra partiti. Relazioni costruite nel tempo si rompono, rapporti di stima si sciupano, amicizie che credevi inossidabili cominciano a sgretolarsi. Così è sempre stato e così sta accadendo nel variegato universo dei 5S. Nel caso di specie, poi, lo strappo non l’ha prodotto uno qualsiasi, uno tra i tanti: Luigi Di Maio per anni è stato emblema del Movimento e riferimento assoluto per attivisti e ed elettori grillini. Fa più male. Non sorprenderà, allora, constatare la tensione che nelle ultime 72 ore sta attraversando la comunità pentastellata. Emblematico ciò che è accaduto nel gruppo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLanon è mai soltanto una questione politica. Poche ore e il tuo compagno di viaggio si trasforma in un nuovo avversario, spesso il ‘primo’ per una logica che somiglia più a quella di un derby di calcio che a una contrapposizione tra partiti. Relazioni costruite nel tempo si rompono, rapporti di stima si sciupano, amicizie che credevi inossidabili cominciano a sgretolarsi. Così è sempre stato e così sta accadendo nel variegato universo dei 5S. Nel caso di specie, poi, lo strappo non l’ha prodotto uno qualsiasi, uno tra i tanti: Luigi Di Maio per anni è stato emblema del Movimento e riferimento assoluto per attivisti e ed elettori grillini. Fa più male. Non sorprenderà, allora, constatare la tensione che nelle ultime 72 ore sta attraversando la comunità pentastellata. Emblematico ciò che è accaduto nel gruppo ...

