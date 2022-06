Tarquinia, al via la 12° edizione del Festival della Complessità (Di venerdì 24 giugno 2022) Tarquinia – “La nostra città negli anni ha più volte ospitato il Festival della Complessità che in occasione della sua dodicesima edizione ci ha proposto di dar vita a Tarquinia due serate d’incontri sul tema “La città come comunità e la comunità come bene comune” che si terranno nelle serate di venerdì 24 giugno e di sabato 25 giugno”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma di Angelo Centini, presidente dell’Associazione Artistica Culturale Tarquiniese – La Lestra e Alessandra Sileoni, presidente della Società Tarquiniense d’Arte e Storia. “Come si comprende dal programma – prosegue la nota – , il discorso si concentrerà sul ruolo che possono giocare l’associazionismo e il volontariato nel riannodare i fili del tessuto sociale di una comunità ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– “La nostra città negli anni ha più volte ospitato ilche in occasionesua dodicesimaci ha proposto di dar vita adue serate d’incontri sul tema “La città come comunità e la comunità come bene comune” che si terranno nelle serate di venerdì 24 giugno e di sabato 25 giugno”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma di Angelo Centini, presidente dell’Associazione Artistica Culturale Tarquiniese – La Lestra e Alessandra Sileoni, presidenteSocietà Tarquiniense d’Arte e Storia. “Come si comprende dal programma – prosegue la nota – , il discorso si concentrerà sul ruolo che possono giocare l’associazionismo e il volontariato nel riannodare i fili del tessuto sociale di una comunità ...

