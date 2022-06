Summer Hits Roma 24 giugno 2022 scaletta cantanti | Luigi Strangis arriva a Piazza del Popolo

Pubblicità

ari_sala_ : RT @4urora_T: Giulia e sangio al Tim Summer Hits #sangiovanni #giuliastabile - PascaleDavid5 : RT @4urora_T: Giulia e sangio al Tim Summer Hits #sangiovanni #giuliastabile - _niclaaaa_ : RT @4urora_T: Giulia e sangio al Tim Summer Hits #sangiovanni #giuliastabile - KekkaSerio : RT @4urora_T: Giulia e sangio al Tim Summer Hits #sangiovanni #giuliastabile - iaiascaramantic : RT @4urora_T: Giulia e sangio al Tim Summer Hits #sangiovanni #giuliastabile -

Parterre sempre più ricco per ildi Roma. Arrivano tra le star che calcheranno il palco, anche Tommaso Paradiso e di Malika Ayane. 'La Capitale e, in particolare, piazza del Popolo, da oggi e fino a sabato saranno al ...Tim2022, prima tappa a Roma senza Blanco Questa sera, sul palco del Tim2022 , avrebbe dovuto esserci anche Blanco. Il nome dell'artista nel cast dell'evento musicale di Raidue ...La grande musica torna live, in tv, on line e in alcune tra le più belle destinazioni italiane. Un nuovo appuntamento musicale in 6 puntate che porterà in tutte le case degli italiani le hit dell’esta ...Stefano De Martino programma il futuro con 4 show da conduttore. L'ex ballerino sarà protagonista sulle reti Rai al timone di un poker d'assi. Oltre ...