Sorteggio tabelloni Wimbledon 2022 in tv oggi: orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ praticamente tutto pronto per il torneo di Wimbledon 2022, che partirà nella giornata di lunedì 27 giugno con i primi incontri del tabellone principale. Sale l’attesa per conoscere il percorso degli undici tennisti azzurri presenti: sei uomini e cinque donne. A Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, infatti, si è andato ad aggiungere Andrea Vavassori, che ha brillantemente superato le qualificazioni andandosi a conquistare il primo main draw in carriera a livello Slam. Non sono di certo meno agguerrite le ragazze, che possono contare su una Camila Giorgi in forma straripante dopo gli ultimi eccellenti risultati ad Eastbourne. Oltre alla marchigiana, sono presenti Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Tantissime le stelle al via nonostante l’assenza dei giocatori ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ praticamente tutto pronto per il torneo di, che partirà nella giornata di lunedì 27 giugno con i primi incontri del tabellone principale. Sale l’attesa per conoscere il percorso degli undici tennisti azzurri presenti: sei uomini e cinque donne. A Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, infatti, si è andato ad aggiungere Andrea Vavassori, che ha brillantemente superato le qualificazioni andandosi a conquistare il primo main draw in carriera a livello Slam. Non sono di certo meno agguerrite le ragazze, che possono contare su una Camila Giorgi in forma straripante dopo gli ultimi eccellenti risultati ad Eastbourne. Oltre alla marchigiana, sono presenti Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Tantissime le stelle al via nonostante l’assenza dei giocatori ...

Pubblicità

livetennisit : Wimbledon: Domani mattina il sorteggio dei tabelloni principali - zazoomblog : Sorteggio tabelloni Wimbledon 2022 domani in tv: orario canale e diretta streaming - #Sorteggio #tabelloni… - infoitsport : Sorteggio tabelloni Wimbledon 2022 in tv? Data, orario, canale e diretta streaming - zazoomblog : Sorteggio tabelloni Wimbledon 2022 in tv? Data orario canale e diretta streaming - #Sorteggio #tabelloni… - sportface2016 : Sorteggio tabelloni #Wimbledon 2022 in tv? Come e quando seguire l'evento in diretta -