Sony potrebbe lanciare una nuova PlayStation portatile (Di venerdì 24 giugno 2022) Sony potrebbe ancora lanciare una PlayStation portatile, nonostante il fallimento di PS Vita, in cui il produttore giapponese aveva riposto grandi speranze. Nintendo con la sua Switch ha dimostrato che il segmento ha ancora ragione di essere, pertanto è giusto che anche Sony ci riprovi. Il portale 'zoneoftech.com' ha anticipato che una PlayStation portatile potrebbe effettivamente esserci, presentando una croce direzionale, un pulsante Share ed un display piuttosto grande collocato al centro del dispositivo in grado di mostrare una dashboard uguale a quella di PS5. L'idea di una PlayStation portatile finora non ci aveva nemmeno sfiorato, ma è una possibilità da considerato visto quanto sta accadendo ...

