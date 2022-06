Solo Vasco è convinto che al sud si stia meglio (Di venerdì 24 giugno 2022) San Nicola di Bari, perdona Vasco Rossi perché non sa quello che dice. Dire che “si sta molto meglio al Sud che al Nord” (ovviamente lo ha detto al Sud, per l’appunto a Bari nello stadio a te intitolato) è un’affermazione da turista settentrionale. E il turista è per definizione una persona avulsa, che non sa dove si trova. Non si sta affatto meglio al Sud che al Nord, a meno che uno non sia ricco o almeno pensionato o almeno almeno dipendente pubblico (il vecchio discorso dello stipendiuccio statale col quale a Milano fai la fame e a Milazzo quasi la bella vita). Perché al Sud non c’è lavoro e dove non c’è lavoro non si sta né meglio né peggio siccome, se sei giovane, semplicemente te ne devi andare. E se ne vanno tutti, San Nicola, tu lo sai: a Roma quando va bene, a Milano quando va meno bene, e quando va malissimo a ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 giugno 2022) San Nicola di Bari, perdonaRossi perché non sa quello che dice. Dire che “si sta moltoal Sud che al Nord” (ovviamente lo ha detto al Sud, per l’appunto a Bari nello stadio a te intitolato) è un’affermazione da turista settentrionale. E il turista è per definizione una persona avulsa, che non sa dove si trova. Non si sta affattoal Sud che al Nord, a meno che uno non sia ricco o almeno pensionato o almeno almeno dipendente pubblico (il vecchio discorso dello stipendiuccio statale col quale a Milano fai la fame e a Milazzo quasi la bella vita). Perché al Sud non c’è lavoro e dove non c’è lavoro non si sta néné peggio siccome, se sei giovane, semplicemente te ne devi andare. E se ne vanno tutti, San Nicola, tu lo sai: a Roma quando va bene, a Milano quando va meno bene, e quando va malissimo a ...

