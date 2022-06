Scissione M5s | la deputata Martinciglio cambia idea e torna indietro | “Ho parlato con Conte” Il capogruppo della lista Raggi sceglie Di Maio

(Di venerdì 24 giugno 2022) Chi si pente enei 5 stelle, chi invece segue Luigi Difuori dal Movimento. A tre giorni dalladel ministro degli Esteri, continuano le trattative e gli avvicinamenti da una parte e dall’altra. Nel gruppo parlamentare ci sono stati già due “pentimenti”. Dopo quello del senatore Emiliano Fenu, che si è redento nel cuorenotte subito dopo lo strappo, oggi è stato il turnoVita. A questo punto il gruppo Ipf a Montecitorio passa da 51 a 50 membri. Avvocata eletta nel 2018 nel collegio di Mazara del Vallo in Sicilia,è al primo mandato e fino a poche ore fa aveva partecipato alla nascita del nuovo gruppo “Insieme per il futuro”. Oggi ha comunicato il passo ...

fattoquotidiano : Scissione M5s, Di Maio: “Io voltagabbana? Alle elezioni saranno i cittadini a decidere” - petergomezblog : Scissione M5s, Fico: “È un’operazione di potere, non politica. Avviene con una strumentalità senza precedenti”… - fattoquotidiano : Dopo l’addio di Di Maio Conte può rafforzarsi. La scissione all’interno del M5S da parte di Di Maio è sicuramente… - Frances20665381 : RT @dantegiumanini: Invece di interessarsi degli Italiani , pensano a se stessi e alle poltrone FATE SCHIFO !!! Terremoto M5s, la scissio… - ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Scissione M5s, Di Maio: “Io voltagabbana? Alle elezioni saranno i cittadini a decidere” -

"Insieme per il Futuro", il nuovo gruppo parlamentare creato da Di Maio dopo lacon i 5 Stelle, ha già la prima defezione. Vita Martinciglio, infatti, ha annunciato l'...con il leader del,...'Nessunadi un movimento politico fa piacere. Noi sappiamo cosa significhi sia umanamente che ...abbiamo dimostrato nelle recenti amministrative il campo largo non è fatto solo da Pd ema ...Luigi Di Maio rappresenta l’ultimo responsabile di una lunga sfilza di prodighi e valorosi esponenti politici che hanno sacrificato la loro ambizione personale, finanche le loro idea sulla politica, a ...“Ho mandato segnali d’allarme per mesi preannunciando il disfacimento del movimento”. Lo ha detto Dino Giarrusso, europarlamentare ex M5S, in merito alla scissione del movimento.