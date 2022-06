Royal Family, proprio loro due ai ferri corti: terremoto a palazzo (Di venerdì 24 giugno 2022) La reporter Rebecca English ha rivelato che negli ultimi tempi il rapporto tra Carlo e William sembra molto teso: cosa sta succedendo? La Famiglia Reale continua ad essere attraversata da forti tensioni interne, nonostante il recente Giubileo di platino abbia dato un’idea (almeno apparente) di riavvicinamento tra i reali. Stavolta, però, al centro del gossip non c’è il rapporto tra i Sussex e il resto della Famiglia. Meghan e Harry, questa volta, non c’entrano nulla. Secondo la reporter Rebecca English, infatti, il principe William e il principe Carlo sarebbero da tempo ai ferri corti e non mancherebbero di litigare e scontrarsi. Ma per quale motivo? Come rivelato dalla reporter al Mirror, sembra che l’erede diretto al trono non riesca proprio a digerire la famiglia della moglie di William, Kate Middleton, sua ... Leggi su kronic (Di venerdì 24 giugno 2022) La reporter Rebecca English ha rivelato che negli ultimi tempi il rapporto tra Carlo e William sembra molto teso: cosa sta succedendo? La Famiglia Reale continua ad essere attraversata da forti tensioni interne, nonostante il recente Giubileo di platino abbia dato un’idea (almeno apparente) di riavvicinamento tra i reali. Stavolta, però, al centro del gossip non c’è il rapporto tra i Sussex e il resto della Famiglia. Meghan e Harry, questa volta, non c’entrano nulla. Secondo la reporter Rebecca English, infatti, il principe William e il principe Carlo sarebbero da tempo aie non mancherebbero di litigare e scontrarsi. Ma per quale motivo? Come rivelato dalla reporter al Mirror, sembra che l’erede diretto al trono non riescaa digerire la famiglia della moglie di William, Kate Middleton, sua ...

