Questionario sulla disabilità, risponde l'attivista Sofia Righetti: "Non dobbiamo vergognarci di essere disabili" (Di venerdì 24 giugno 2022) L'ennesimo caso di abilismo: "Lo stress dei familiari è per colpa delle discriminazioni statali, non dei parenti" L'attivista per i diritti dei disabili Sofia Righetti ha commentato duramente il Questionario sulla disabilità dei comuni di Roma e di Nettuno. Il documento, che ha scatenato una profonda indignazione, chiede alle famiglie di indicare il livello di vergogna e insofferenza provato per il parente gravemente disabile.

