Prelemi raggiungono una nuova meta | l’esilarante sketch in aeroporto VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 giugno 2022), Giulia e Pierpaolouna, la Puglia:dell’ex gieffino in, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sonomente in viaggio. I due ex gieffini stanno continuando a vivere una meravigliosa storia d’amore. Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip e da quel momento stanno lavorando senza sosta su tantissimi progetti esclusivi. Isono amatissimi da intere generazioni e ogni giorno ricevono numerosi messaggi di affetto. Giulia e Pierpaolo negli ultimi giorni sono stati protagonisti di unaavventura con Amazon che ben presto sveleranno mostreranno ai propri fan il lavoro ...