Pompei | dopo 2mila anni ritrovata una tartaruga con il suo uovo mai deposto E uno studio fa slittare la data dell’eruzione a ottobre

(Di venerdì 24 giugno 2022)sono stati trovati i resti di una testuggine, con il suo fragilecustodito nel carapace, all’interno di una bottega di via dell’Abbondanza a. Il ritrovamento è avvenuto durante una campagna di scavo e di ricerca sulle terme Stabiane, organizzata dalla Freie Universität di Berlino e dall’università L’Orientale di Napoli in collaborazione con l’università di Oxford e con il parco archeologico di. L’obiettivo era indagare sullo sviluppo urbano del quartiere abitativo della città, prima della costruzione delle terme. I resti delladi terra e del suocustodito nel carapace costituiscono una testimonianza del vasto ecosistema die consentono di “riflettere sul periodo tra il terremoto ...

... la responsabile della Cna con un artigiano, l'artista Maria Cristina, sono stati presentati i prossimi eventi che prendono l'avviola fase di raccolta delle storie da parte di alcuni ......Gabriel Zuchtriegel " apre una finestra sugli ultimi anni della città nei quali l'interasi ... C., vale a dire quandol'assedio di Silla la città subì la trasformazione in colonia romana. . ...Gabriel Zuchtriegel ha evidenziato inoltre come l’ampliamento delle terme simboleggiasse la grande voglia di ripartire da parte di Pompei dopo il terremoto che l’aveva messa in ginocchio. Fiducia ed ...«Siamo abituati a pensare a Pompei solo come un monumento con i suoi resti, i mosaici, gli affreschi. Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, è molto soddisfatto. È esattam ...