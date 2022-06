Piazza Affari, è di Saipem l’unico segno meno del Ftse Mib (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana in crescendo per Piazza Affari che, dopo una partenza timida, ha via via incrementato i guadagni. Sul Ftse MIb, che ha terminato la giornata a 22.119,2 punti (+2,33%), spiccano in particolare le performance di Recordati, di Interpump e di Inwit, salite rispettivamente del 7,64, del 6,64 e del 4,46 per cento. Tra i bancari, UniCredit ha chiuso in sostanziale parità (+0,12%) dopo i rumor sulla prosecuzione dell’interesse, che potrebbe riemergere nei prossimi mesi, per il Banco Bpm (+3,09%). Giornata decisamente positiva anche per Prysmian (+4,08%), che ha capitalizzato l’annuncio della commessa da circa 700 milioni di euro ottenuta dal gestore dei sistemi di trasmissione tedesco TenneT TSO. Anche oggi la performance peggiore, l’unica del paniere principale, è stata registrata da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana in crescendo perche, dopo una partenza timida, ha via via incrementato i guadagni. SulMIb, che ha terminato la giornata a 22.119,2 punti (+2,33%), spiccano in particolare le performance di Recordati, di Interpump e di Inwit, salite rispettivamente del 7,64, del 6,64 e del 4,46 per cento. Tra i bancari, UniCredit ha chiuso in sostanziale parità (+0,12%) dopo i rumor sulla prosecuzione dell’interesse, che potrebbe riemergere nei prossimi mesi, per il Banco Bpm (+3,09%). Giornata decisamente positiva anche per Prysmian (+4,08%), che ha capitalizzato l’annuncio della commessa da circa 700 milioni di euro ottenuta dal gestore dei sistemi di trasmissione tedesco TenneT TSO. Anche oggi la performance peggiore, l’unica del paniere principale, è stata registrata da ...

