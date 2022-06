Patanè | uniremo Roma Metropolitane a Agenzia Servizi Mobilità

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 giugno 2022)– “Il contenzioso diè stato perimetrato e affrontato e abbiamo messo in campo soluzioni per confinarlo. Lasceremo la progettazione separata dall’esercizio e le necessità di accorpamento che alcune società del gruppo subiranno ci darà l’opportunità per un nuovo grande progetto: unireper lain una grande azienda di progettazione ed engineering che sia anche una grande stazione appaltante. La sfida si può vincere”. Così l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio, nel corso del convegno ‘riparte’, i cosiddetti Stati Generali della, alla presenza del sindaco di, Roberto Gualtieri, e del ministro ...