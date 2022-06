Nel nome del padre e dei motori

Leggi su agi

(Di venerdì 24 giugno 2022) AGI - La storia di Prisca Taruffi è una bellissima storia italiana. Che unisce la passione per lo sport in senso assoluto e per iin particolare a quella per la famiglia. Una passione ancora più scintillante visto che la protagonista, figlia d'arte, è riuscita nell'intento, durante la sua vita, non solo di tenere viva la memoria deldiventando campionessa italiana e vice campionessa europea rally, ma di disegnare un percorso sportivo giornalistico che ha pochi pari nell'Italia contemporanea. Una storia che Prisca, donna indipendente e ribelle che sì è dovuta fare largo in un mondo prettamente maschile come quello dell'automobilismo ha fatto diventare un libro: “Doppietta e punta tacco - La mia vita con la volpe argentata” edito da Minerva e con la prefazione del giornalista Carlo Cavicchi, che è stato presentato al Circolo Aniene di ...